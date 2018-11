Dit jaar al veertien handgranaten in Amsterdam: "Ze kosten dan ook 5 tot 20 euro"

AMSTERDAM - (AT5) Er zijn dit jaar al veertien handgranaten gevonden in Amsterdam. De politie denkt dat het toenemende aantal is te wijten aan de lage prijs. Op dit moment worden de explosieven verhandeld voor bedragen tussen de 5 en 20 euro.

Dat zegt hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg vanavond in het programma Het Verhoor. "Ze liggen gelukkig nog niet op de markt, maar het is voor ons ook een zorgwekkende trend", aldus de Amsterdamse korpschef.



Lees ook: Weer handgranaat gevonden op Bijlmerplein in Amsterdam

Verdrievoudiging

Werden er in 2014 nog vier handgranaten in Amsterdam neergelegd, dit jaar zijn het er al veertien. Vanmorgen nog was het raak op het Bijlmerplein in Zuidoost. Daar werd voor de tweede keer in een week tijd een handgranaat gevonden. Burgemeester Halsema besloot daarop zowel een restaurant als een beschoten kledingwinkel te sluiten.

Lees ook: Restaurant en kledingwinkel Amsterdam dicht na beschieting en vondst handgranaten

Grof en geniepig

Aalbersberg zegt dat het vooral gaat om Joegoslavische en Russische explosieven. Ze worden onder meer via het dark web verhandeld. Hij noemt het een 'ontzettend grof en geniepig middel'. "Ik kan mij ook wel de ongerustheid van Amsterdammers voorstellen: handgranaten horen bij een oorlog en niet in een stad."

Doelgericht

"Maar het is niet zo dat ze zomaar worden neergelegd. Tot nu toe zien we in al die zaken dat ze doelgericht ergens neergelegd worden en waarschijnlijk toch onderdeel zijn van een soort dreiging op die locatie, gelegenheid of de eigenaren achter die gelegenheid."

Geen aanhoudingen

Aalbersberg noemt de granaatvondsten een topprioriteit. Toch heeft de politie nog niemand weten op te pakken voor de veertien handgranaten die dit jaar al in de stad zijn neergelegd. Vorig jaar kon slechts 1 zaak worden opgelost.

Volgens de hoofdcommissaris komt dat omdat het een 'geniepig delict' is. "Een handgranaat is klein. Je loopt 's avonds laat over straat en als niemand je ziet, leg je 'm neer en je loopt door. De kans dat mensen dat zien, is heel klein. Het wordt niet gezien en het maakt geen lawaai."

Oproep

Ook heeft politie volgens hem slechts beperkt de beschikking over camerabeelden: "Die zijn in het donker vaak niet goed. We zijn dus ook afhankelijk van mensen die iets weten of zien. Bijvoorbeeld bij iemand in een woning, in een kastje of een laatje. Als je een handgranaat ziet: bel ons", besluit Aalbersberg.