Evaluatie fietsparkeerbeleid Hilversum eensgezind: 'Wethouder slaat de plank mis'

HILVERSUM - Het CDA en de SP organiseerden gisteravond gezamenlijk een evaluatiebijeenkomst over de invoering van het Hilversumse fietsparkeerbeleid. Volgens de organisatoren heeft de gemeente veel steken laten vallen bij de invoering van het parkeerverbod en zijn de burgers en ondernemers nu de dupe. Nu willen ze van de bevolking horen wat er leeft en of er suggesties zijn om het parkeerbeleid beter te maken.

Dat het helemaal fout gaat met de invoering van het fietsparkeerbeleid in Hilversum is volgens medeorganisator en CDA-raadslid Evert Jan Kruijswijk Jansen te wijten aan de overhaaste invoering van het plan en de starre houding van de wethouder Arno Scheepers om niet in gesprek te gaan met de belanghebbenden.

Volgens Kruijswijk Jansen werd de avond goed bezocht. Naast ongeveer 35 burgers en ondernemers waren er ook nog een aantal vertegenwoordigers van het Platform Gehandicapten en Chronisch zieken, de Fietsersbond en de politiek in de trouwzaal van het Raadhuis aanwezig. Een groot aantal knelpunten passeerden de revue, zoals het tekort aan fietsparkeerplekken, de onduidelijke coulanceregeling, de gevolgen voor de ondernemers en de juridische grondslag van het weghalen van fietsen.

Op 17 september begon de gemeente Hilversum met handhaven in het centrum:



Onvoldoende parkeerplekken

Kruijswijk is er in beginsel wel voorstander van dat de parkeeroverlast door fietsen wordt aangepakt. Maar dan moet het volgens hem wel goed gebeuren. "En dat begint met voldoende parkeerplekken, die dichtbij de locaties liggen waar de mensen moeten zijn. Dat is nu niet het geval."

Ook zijn veel parkeerplekken niet geschikt voor bakfietsen of fietsen met kratten. Kruijswijk Jansen hekelt ook de onduidelijke coulanceregeling voor mensen die slecht ter been zijn. "Dan sla je op alle flanken de plank mis. Dat leidt er nu toe dat dat veel mensen geen boodschappen meer in het centrum doen. En dat de ondernemers omzet verliezen."

Aanbevelingen

De bevindingen van de avond worden door Kruijswijk Jansen samen met fractievoorzitter Bianca Verweij van de SP verwerkt in een evaluatieverslag. Deze zal dan samen met een lijst met aanbevelingen aan de wethouder en de gemeenteraad worden gepresenteerd.