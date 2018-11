SP en CDA evalueren fietsparkeerbeleid Hilversum: "Vraagtekens bij handhaving"

HILVERSUM - De gemeente Hilversum wil geen evaluatiegesprek over de invoering van het fietsparkeerbeleid, maar volgens de fracties van de SP en het CDA is dat wel belangrijk. Daarom gaan de partijen het dinsdagavond zelf bespreken.

Volgens de politieke partijen is er heel wat aan te merken op het beleid. "Er wordt ingegaan op de totstandkoming van het beleid en er wordt een aantal specifieke thema's besproken, zoals de coulanceregeling, de informatie en communicatie en de stallingsplaatsen. Ook wordt de juridische kant van het beleid besproken."

'Sluit niet aan bij behoefte'

"Het is juist van belang een evaluatie te houden, omdat wij ervaren dat het beleid van het college niet aansluit bij de behoefte van burgers, ondernemers en bezoekers van het centrum", zegt raadslid Evert Jan Kruijswijk Jansen van het CDA. "Het kan zoveel beter. Dit wordt bevestigd door de centrummanager die afgelopen week het college waarschuwde dat dit beleid de ondernemers klanten kost."

Daar is fractievoorzitter Bianca Verweij van de SP het mee eens. "We hebben vraagtekens bij de wijze waarop de gemeente handhaaft, de coulanceregeling uitvoert en het pin-only beleid bij het depot. Er wordt gezegd dat er genoeg plekken zouden zijn, maar de mensen ervaren wat anders. We willen graag met mensen in gesprek over wat er goed gaat en wat beter kan."

Iedereen mag komen

De evaluatiebijeenkomst is dinsdagavond om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis in Hilversum. Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken, de Fietsersbond en Stichting Centrum zijn in ieder geval aanwezig, maar iedereen met belangstelling is welkom. De uitkomsten van de evaluatie worden gebundeld en aangeboden aan het college.