Hilversum gaat streng optreden tegen fout geplaatste fietsen

HILVERSUM - Er wordt al een maand voor gewaarschuwd, maar vanaf nu gaat de gemeente Hilversum ook echt handhaven. Fietsen in het winkelcentrum, die niet in de daarvoor bestemde vakken of de rekken staan, worden vanaf vandaag zonder pardon verwijderd.

Volgens wethouder Arno Scheepers doet de gemeente dit niet om fietsers te pesten: "Integendeel, we willen graag een overzichtelijk centrum, dat veilig is voor hulpdiensten en dat er ook netjes uitziet", zo vertelt hij tegen NH Nieuws. "Het afgelopen jaar zijn er 600 fiets-parkeerplekken bijgekomen en zijn er in totaal bijna 3000 fietsparkeerplekken in het centrum. Dat is absoluut voldoende, ook op drukke dagen", licht de wethouder toe.

"Haal eerst al die oude fietsen uit het rek"

Veel Hilversummers ergeren zich aan de fietsen die het straatbeeld ontsieren. Maar niet iedereen is het met de wethouder eens dat er voldoende plekken zijn. "Ze tellen ook de plekken bij het station mee. Maar daar ga je je fiets toch niet zetten als je hier je boodschappen doet?", vertelt een van de geïnterviewden tegen NH Nieuws. "Als ze eerst al die oude fietsen uit het rek halen, dan kunnen wij onze fiets tenminste normaal neerzetten”

Twintig tellen wandelen

Volgens de wethouder is het een kwestie van wennen: "In Nederland zijn we gewend om je fiets bijna in de winkel te zetten. Nu moet je hem 50 tot 100 meter verderop plaatsen en zul je een klein stukje moeten lopen met je tas". Volgens Scheepers is dit een klein offer voor een mooie binnenstad: "Als we allemaal een mooi centrum willen, zul je dus ook even in die twintig tellen wandelen moeten investeren."

Zware boodschappentas

Dat kleine wandelingetje is niet voor iedereen vanzelfsprekend. "Het is voor de mensen handiger om hier bij de winkel hun fiets neer te zetten, dan een stuk verderop", vertelt een student. Een oudere dame vindt het voor mensen die op leeftijd of slecht ter been zijn is het geen goed plan: "Je moet dan die zware boodschappentas sjouwen, dat is niet te doen".

Fiets verwijderd, wat nu?

Verwijderde fietsen kunnen worden opgehaald bij het fietsdepot op de Kerkbrink. Dat is nu nog gratis, maar vanaf 15 oktober moet hier 15 euro voor betaald worden.