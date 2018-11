Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











16-jarige bij woningoverval in bedwang gehouden door leeftijdsgenoten Foto: Inter Visual Studio / Arjen Tushuizen

PURMEREND - Bij een woningoverval in Purmerend is een 16-jarige bewoner betrokken geweest. Het slachtoffer werd in bedwang gehouden, terwijl drie leeftijdsgenoten het huis doorzochten.

De daders sloegen gistermiddag hun slag in een woonark op de Wheredijk. Uiteindelijk gingen ze ervandoor met een tablet en een laptop. Het jonge slachtoffer raakte niet gewond. Lees ook: Woonboot overvallen in Purmerend: drie jonge daders op de vlucht In het onderzoek kon de politie al snel een 15-jarige Amsterdammer aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten, omdat gisteren via Burgernet het signalement van nog twee andere tieners werd gedeeld: een jongen en een meisje. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003