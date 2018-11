Woonboot overvallen in Purmerend: drie jonge daders op de vlucht

PURMEREND - Aan de Wheredijk in Purmerend is rond 16.45 uur een overval gepleegd op een woonboot. De drie daders, twee jongens en een meisje, worden nog gezocht.

Of de bewoners gewond zijn geraakt bij de overval, is nog niet bekend. "We weten ook nog niet of er iets buit is gemaakt", aldus een politiewoordvoerder. "Dat zijn we momenteel aan het onderzoeken."

Signalement

De overvallers zouden nog erg jong zijn, zo rond de 15/16 jaar. Via Burgernet is hun signalement verspreid. Het meisje is ongeveer 1.70 meter, droeg haar zwarte haar in een knotje en had een witte broek en een zwarte jas aan. Een van de jongens was 1.65 meter, droeg een zwart trainingspak, een sjaal en een zonnebril. De andere jongen was 1.75 meter en droeg een paars trainingspak.

Getuigen of mensen met tips kunnen die info delen via 112.