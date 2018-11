Hoofddorpse ondernemer mag toch blijven in Concourslaan: "Ik ben écht heel blij"

HOOFDDORP - Het waren spannende jaren voor de Hoofddorpse juwelier Anand Khemai: omdat de gemeente ruimte wilde maken voor een groot bouwproject, dreigde zijn winkel aan de Concourslaan te worden onteigend. Vorige week kwam het verlossende woord: hij wordt niet gedwongen zijn zaak te verkopen.

Niet alleen zijn winkel, ook de naastgelegen zaak van ondernemer Paul Bakker leek te moeten wijken. Bovendien werd de stemming over de onteigening in de Haarlemmermeerse gemeenteraad meerdere keren uitgesteld, waardoor het geduld van de toch al gespannen winkeliers flink op de proef werd gesteld.

Lees ook: Hoofddorpse ondernemers strijden voor opknappen verpauperde winkelstraat

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de gemeenteraad vorige week tegen de onteigening van de twee panden. Dat betekent dat de winkeliers mogen blijven en verdwijnen de plannen van ontwikkelaar Kennemerland Beheer - dat het hele rijtje panden in de Concourstraat wilde slopen om er een groot winkelcomplex neer te zetten - in de ijskast.

Lees ook: Gemeente stelt stemming over onteigening panden in Hoofddorpse winkelstraat weer uit

De opluchting bij Khemai, die van plan is om met collega-ondernemer Paul Bakker in eigen beheer nieuwe winkelpanden te bouwen, is groot. "Ik ben blij, écht heel blij", reageert hij. "Het was een behoorlijke strijd, maar uiteindelijk is het besloten. De raad heeft nu haar werk gedaan."





De strijd die de juwelier voerde om zijn zaak te kunnen behouden, heeft hem vele jaren van zijn leven gekost. "Jaren van onzekerheid, het was een heftige strijd. Dit is het nieuws waar we op wachtten. Geweldig! De ondernemer mag verder, die gaat iets moois opzetten, in zijn eigen straatje. Het is ook heel positief voor iedereen in de straat, de snelheid komt er nu in. We kunnen snel gaan bouwen!"