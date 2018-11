Dorpsraad Andijk controleert 1.500 auto's op snelheid

MEDEMBLIK - De dorpsraad van Andijk heeft in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland zo'n 1.500 voertuigen gecontroleerd op snelheid middels een lasergun. Aanleiding voor de metingen zijn de aanhoudende klachten over te hard rijden.

De metingen vonden de afgelopen weken plaats op 30-, 50-, en 80-kilometerwegen in Andijk en daarbuiten. Gerrit van Keulen, voorzitter van de dorpsraad heeft bewust gekozen om dit onopvallend te doen, zodat het een goed beeld geeft van de werkelijkheid.

Zorgen over verkeer

Twee maanden geleden werd al duidelijk dat inwoners van de Kleingouw zich grote zorgen maken over de snelheid waarmee het verkeer over de belangrijke verbindingsweg raast elke dag.

Maar het is niet de enige weg waar te hard wordt gereden. Door werkzaamheden op polderwegen net buiten het dorp, heeft het verkeer zich verplaatst naar wegen die hier niet op berekend zijn. De dorpsraad heeft alle klachten verzameld en zal deze aan de gemeente Medemblik aanbieden.

Morgenavond worden de resultaten van de snelheidsmetingen bekendgemaakt tijdens een informatieavond over drank en drugs in het dorpshuis om 19.30 uur.