Andijkers maken zich zorgen om verkeer Kleingouw

MEDEMBLIK - Bewoners van de Kleingouw in Andijk houden hun hart vast. Er wordt volgens hen veel te hard gereden en ook is het verkeer toegenomen. "Ik durf hier niet meer te fietsen", vertelt bewoner Loes Geradts-Molenaar. "Ze rijden echt keihard langs je heen."

De Kleingouw is een belangrijke verbindingsweg tussen de Dijk en het centrum van Andijk. Heel veel mensen maken hier dagelijks gebruik van. Automobilisten, bussen, landbouwverkeer en ook fietsers. En om die laatste categorie maken de bewoners zich het meeste zorgen. "Ik vind het heel erg voor al die schoolgaande kinderen die hierover heen fietsen. Het is gewoon niet veilig."

De bewoners zijn het erover eens dat het verkeer is toegenomen. "Toen wij hier dertig jaar geleden kwamen wonen, was het echt een stuk rustiger", vertelt Corina Sas.

Frank Geradts, ook bewoner, vindt dat de situatie onhoudbaar is. "De intensiteit van het verkeer neemt overal toe, maar hier is echt het maximum bereikt."

Alternatief

Er is niet echt een alternatieve route voor het verkeer. De Gedeputeerde Laanweg loopt parallel aan de Kleingouw, maar is een polderweg. Deze sluit niet aan op het woongebied. Ook zijn er op deze weg drempels aangelegd, waardoor het verkeer wordt afgeremd. Eerder al zagen Andijkers dat daarmee het probleem is verplaatst en dat het verkeer hierdoor is toegenomen op de Kleingouw.

Vanaf woensdag gaat de Gedeputeerde Laanweg voor een aantal weken dicht, wegens werkzaamheden. Andijkers vrezen voor al het extra verkeer dat deze weken ook nog over de Kleingouw zal rijden.

Ongelukken

In het afgelopen jaar zijn er niet meer ongelukken gebeurd dan normaal op de Kleingouw, laat de politie in een reactie aan NH Nieuws weten.

De gemeente Medemblik is bekend met de zorgen van de bewoners en zal na alle werkzaamheden aan de omliggende polderwegen opnieuw gaan bekijken hoe het is gesteld met het verkeer op de Kleingouw.

De dorpsraad van Andijk zal de komende tijd klachten inzamelen van de inwoners en deze overhandigen aan de gemeente.