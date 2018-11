Helders buurthuis Elto zorgt voor warm welkom nieuwe asielzoekers

DEN HELDER - Vrijwilligers van buurthuis Elto in de Helderse Bloemenwijk zijn klaar voor de komst van nieuwe asielzoekers. Eind vorige maand werd bekend dat het nabij gelegen asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg binnenkort weer open gaat. "We pakken de draad weer op."

Het nieuws van de heropening van het asielzoekerscentrum geeft een dubbel gevoel bij de vrijwilligers van buurthuis Elto. Vorig jaar moesten ze halsoverkop afscheid nemen van een grote groep asielzoekers, om het azc overbodig zou zijn. "Het was heel verdrietig, vooral voor de asielzoekerskinderen die hier ook op school zaten en hun vriendjes nooit meer zouden zien" vertelt Suzanne Koopman aan NH Nieuws.

Den Helder is al 25 jaar lang bekend met de opvang van asielzoekers. In het begin was er heel veel weerstand. Jan Smit van buurthuis Elto kan het zich nog goed herinneren. "Mensen wilden de boel in brand steken. Als er fiets was gestolen werd er gewezen naar het azc, maar meestal stond ie hier om de hoek in een schuur."

Welkom

"We heten de nieuwe asielzoekers van harte welkom en we willen dat ze zich welkom zullen voelen. Net als voorheen," zegt Suzanne Koopman. Het buurthuis verzorgt binnenkort weer spelletjes- en knutselmiddagen en taallessen voor de nieuwe asielzoekers.