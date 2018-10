Azc welkom in Den Helder, maar gemeente wil einde aan 'gesleur' met kinderen

DEN HELDER - De gemeente Den Helder wil voorkomen dat kinderen die geplaatst worden in het heropende asielzoekerscentrum aan de Nieuweweg opnieuw plotseling moeten verhuizen.

Vorig jaar onstond er veel ophef toen de vluchtelingenkinderen halsoverkop naar een ander asielzoekerscentrum moesten. Dit was nodig omdat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) besloot het asielzoekerscentrum te sluiten. Sommige kinderen woonden al vijf jaar in den Helder.

Rust

Vandaag werd duidelijk dat het azc tóch wordt heropend. Dit omdat er een groot tekort aan opvanglocaties is door de woningnood in Nederland. Asielzoekers blijven langer in azc's zitten en hierdoor is er geen ruimte voor nieuwe asielzoekers.

"De wegen van het COA zijn soms ondoorgrondelijk", zegt wethouder Tjitske Biersteker hierover. "We hebben overleg gehad met het COA en willen niet dat gezinnen onverhoeds worden weggehaald, midden in het schoolseizoen. We willen dat er rust is, voor de vluchtelingen en de scholen."