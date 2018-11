Deel dit artikel:













Voorstanders Zwarte Piet kondigen tegendemonstratie aan in Den Helder Foto: NH Nieuws

DEN HELDER - Wederom laat een protestgroep rondom de zwartepietendiscussie van zich horen. De actiegroep 'Warm Onthaal Kick Out Zwarte Piet' is van plan om tijdens de Sinterklaasintocht in Den Helder, op 17 november, de antipietengroep 'Kick Out Zwarte Piet' te blokkeren. Die laatstgenoemde groep kondigde gisteren een 'vreedzaam protest' tegen Zwarte Piet aan.

'Kick Out Zwarte Piet' vindt Zwarte Piet een radicale stereotype en wil zich in meerdere gemeenten 'inzetten voor een racisme-vrij kinderfeest'. Lees ook: Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren tijdens intocht in Den Helder Dat antipietenprotest stuitte al snel op verzet. Op Facebook begon een anonieme pietenliefhebber onder de naam 'Warm Onthaal Jutter' een tegendemonstratie: 'Warm Onthaal Kick Out Zwarte Piet'. Wat dit protest precies omhelst is niet bekend, maar duidelijk is dat zij willen voorkomen dat 'Kick Out Zwarte Piet' hun protest kan uitvoeren. N9

Een mogelijk protestplan komt naar voren op de omslag van het aangemaakte Facebookevenement. Daar staat een afbeelding van de demonstratie vorig jaar op de A7, waar antipietendemonstranten werden tegengehouden door pietaanhangers die stil gingen staan op de snelweg. Ook in de Facebookreacties wordt vaak gerefereerd naar zo'n zelfde actie, maar dan op de N9 richting Den Helder. 244 mensen hebben aangegeven bij dit protest aanwezig te zijn. 'Warm Onthaal Kick Out Zwarte Piet' heeft vooralsnog niet gereageerd op de interviewaanvragen van NH Nieuws.