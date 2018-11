Deel dit artikel:













Kick Out Zwarte Piet gaat demonstreren tijdens intocht in Den Helder Foto: ANP

DEN HELDER - In het weekend van 17 en 18 november, wanneer de goedheiligman aankomt op Noord-Hollandse bodem, gaat de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) demonsteren in achttien gemeenten. Den Helder is er daar eentje van.

De groep gaat een inclusieve Sinterklaasintocht houden. "De afgelopen jaren hebben honderden moedige burgers zich daar onuitputtelijk voor ingezet", aldus KOZP. "Deze inzet heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlanders openstaan voor verandering en zich lokaal inzetten voor een racisme-vrij kinderfeest." Lees ook: Eerste anti-Zwarte Piet-demonstratie tijdens landelijke intocht aangekondigd De demonstranten gaan die alternatieve intocht dus doen in Den Helder, en verder voor Noord-Holland in Hoorn, Amstelveen en Weesp. KOZP benadrukt dat ze niet uit zijn op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige agressie teweeg kunnen brengen. "Vreedzaam protest is wat wij nastreven." Demonstratie Dokkum

Vorig jaar liep een demonstratie van de actiegroep tijdens de landelijke intocht flink uit de hand. Hoewel de actiegroep een vergunning had om te demonstreren in Dokkum, hielden voorstanders van Zwarte Piet ze tegen op de snelweg. De daders zijn vorige maand door de rechter hiervoor tot taakstraffen en celstraffen veroordeeld. 💬 Whatsapp ons!

