Neergestoken vrouw (51) in Amsterdamse avondwinkel probeerde man (55) te beschermen

AMSTERDAM - (AT5) De man en vrouw die vannacht in de Amsterdamse avondwinkel La Nuit bij een gewapende overval gewond zijn geraakt, waren daar aan het werk. Zij werden neergestoken toen de man de overvallers probeerde weg te jagen.

Het gaat om een 55-jarige man en een 51-jarige vrouw, vermoedelijk de eigenaar en zijn echtgenote. Dit laatste kan de politie niet bevestigen. Wel is zeker dat de man gestoken werd toen hij pde overvallers probeerde te verjagen. De vrouw werd neergestoken toen zij de man wilde beschermen toen hij op de grond lag.

Lees ook: Twee gewonden bij wéér een overval op Amsterdamse avondwinkel

Kort hierna zijn de daders, die allebei donkere kleding droegen, gevlucht in een nog onbekende richting. De politie wil graag in contact komen met getuigen van de overval. Zij worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844.