Twee gewonden bij wéér een overval op avondwinkel Amsterdam-Noord Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen Foto: Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen

AMSTERDAM - (AT5) Avondwinkel La Nuit aan de Waddenweg in Amsterdam-Noord is vannacht opnieuw overvallen. Het is de tweede overval binnen een week tijd. Er zijn twee mensen gewond geraakt.

De overval vond plaats rond 00.45 uur. Getuigen zagen twee mannen, bewapend met een mes, de zaak binnengaan. Binnen zouden de daders twee mensen hebben gestoken, onder wie de eigenaar. Kort hierna zijn de daders gevlucht. De slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn buiten levensgevaar. Vaker doelwit

La Nuit wordt vaker overvallen, de laatste keer was in de nacht van vorige week woensdag op donderdag. In 2007 werd de toenmalige eigenaar doodgeschoten. 💬 Whatsapp ons!

