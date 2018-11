Deel dit artikel:













Getuige schietpartij Amsterdam: "Leek een neppistool, maar het geluid was echt" Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) De verdachte van de schietpartij bij het Pieter Nieuwland College in Amsterdam-Oost is volgens getuigen een jongen van ongeveer twaalf jaar oud. Volgens een van de getuigen schoot hij in het rond met een neppistool. De politie onderzoekt nog of het om een echt vuurwapen gaat.

"Ik was aan het fietsen toen ik een jongen met zijn vrienden gek zag doen. Hij rende met een soort neppistool. Het zag eruit als een neppistool, maar het geluid leek echt", aldus de getuige. Ruzie

De politie vermoedt dat de aanleiding voor de schoten een ruzie was. "De kinderen renden overal naartoe en met zijn vriendjes zorgde hij voor een complete chaos. Toen begon hij aan de overkant bij de vogels in de lucht te schieten." Na de gehoorde knallen brak er paniek uit op en rond het schoolplein. "Ze wisten niet wat er gaande was, maar ik had gezien dat het om een neppistool ging." Lees ook: 'Schot gelost bij middelbare school in Amsterdam': vier verdachten aangehouden Ondertussen ging de jongen er met het wapen vandoor. "De jongen bleef maar rennen, ik was geschokt omdat hij eruit zag als iemand van twaalf jaar oud. De politie bleef het jongetje achtervolgen en hij probeerde zich te verstoppen tussen de bomen. Uiteindelijk hebben ze hem te pakken gekregen." Na de aanhouding hield de politie nog drie anderen aan, omdat zij zich niet konden legitimeren. 'Ontzettend geschrokken'

Pieter Delsing, rector van de school, heeft alle leerlingen een e-mail gestuurd. "We zijn allemaal ontzettend geschrokken. We kunnen ons voorstellen dat jullie hier ook van zijn geschrokken. Morgen zullen we er tijdens de les aandacht aan besteden. Onze docenten en het ondersteuningsteam staan morgen voor jullie klaar. Mocht je behoefte hebben met iemand te praten neem dan even contact op met je mentor of afdelingsleider." 💬 Whatsapp ons!

