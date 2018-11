'Schot gelost bij middelbare school in Amsterdam': vier verdachten aangehouden

AMSTERDAM - (AT5) Op het Pieter Nieuwland College in Amsterdam-Oost is vanmiddag een wapen getrokken en vermoedelijk geschoten. Leerlingen hebben knallen gehoord. Er zijn vier verdachten aangehouden.

Bij een van de verdachten is een vuurwapen aangetroffen. Drie anderen zijn ook gearresteerd, omdat zij zich niet wilden legitimeren. Of het om een echt wapen of om een nepwapen gaat, wordt op dit moment nog onderzocht.

De politie vermoedt dat de aanleiding voor het incident een ruzie was. Om daar meer over te weten te komen, zijn ze op zoek naar getuigen.

Onduidelijkheid

Over wat er is gebeurd, doen meerdere verhalen de ronde. Een getuige zegt dat het om een nepwapen zou gaan. Een leerling die in de klas zat, zegt dat hij een kogelhuls op de grond heeft zien liggen. Wat er precies is gebeurd, hoopt de politie snel te kunnen melden.

Schoolplein weer vrij

Het schoolplein en de stoepen eromheen waren ruim afgezet. Leerlingen die klaar zijn met hun lessen konden alleen via een zij-uitgang naar buiten.

De school laat weten dat het plein nu weer vrij is en dat alle leerlingen veilig naar huis zijn.