Tweedeling ontstaan bij politieke partijen na vertrek Hilversumse wethouder

HILVERSUM - Na het plotselinge vertrek van wethouder Angelika Pelsink uit het college van burgemeester en wethouders in Hilversum lijkt er een tweedeling te zijn ontstaan bij de politieke partijen. Het CDA roept op om een 'goede bestuurder' de plek van Pelsink over te laten nemen, maar het SP wil juist dat ze niet wordt vervangen.

Al sinds de aanloop naar de verkiezingen wordt de portefeuille van de vrijgekomen wethoudersplek niet meer goed bestuurd, meent het CDA. "Er is een grote reorganisatie gaande en er vindt een transformatie van zorg naar welzijn plaats. Er is nu dringende behoefte aan een bestuurder die goed thuis is in deze materie."

"Geen zevende wethouder"

Daar is de SP het niet mee eens. De partij zegt bij het aantreden van het college gelijk al te hebben gezegd dat ze zeven wethouders teveel vond. Maar een halfjaar later en enkele financiële tegenvallers verder is zij hier nog veel meer overtuigd.

Lees ook: Wethouder Angelika Pelsink van Hart voor Hilversum opgestapt

"Wij roepen de huidige coalitie, en dan vooral Hart voor Hilversum, dringend op om geen nieuwe zevende wethouder voor te dragen", zegt de SP in een verklaring. "Mochten zij dit wel doen dan zullen wij hier tegen stemmen, en we roepen alle andere partijen op ons daarin te volgen. Zes wethouders is al meer dan genoeg."

Serieus nemen

Fractievoorzitter Jan Slingerland van Hart voor Hilversum zegt de mening van de andere partijen serieus te nemen. "We nemen dat mee in het overleg dat we hebben binnen onze eigen fractie en met de coalitiepartners."

Het is nog niet bekend of de plek van Pelsink door iemand wordt overgenomen.