Wethouder Angelika Pelsink van Hart voor Hilversum opgestapt

HILVERSUM - Wethouder Angelika Pelsink van Hart voor Hilversum is vanmiddag per direct opgestapt. Pelsink, die ook verantwoordelijk was voor de sluiting van de GGZ-locatie Wespp, lag al langere tijd onder vuur.

De opgestapte wethouder was woensdag bij de begrotingsvergadering aan het stuntelen geweest. Dat was niet voor het eerst, herinnerde de Gooi en Eemlander haar lezers eraan: "Tijdens de verschillende vergaderingen in de gemeenteraad en bij commissies kwam ze niet goed uit de verf. Ze gaf vaak weifelend of geen antwoord. Daarnaast probeerde ze - tot frustratie van veel raadsleden - alles af te doen met een wethoudersbrief."

Maar ook Pelsink zelf had moeite met het uitvoeren van haar functie als wethouder, zo blijkt uit de verklaring van Hart voor Hilversum. "Bij het genomen besluit heeft zij sterk laten meewegen dat het functioneren als wethouder in de politieke arena van Hilversum haar, in relatie tot de complexiteit van de haar toegewezen portefeuilles, de voorbije periode te zwaar zijn gevallen." Pelsink had sinds juni de portefeuilles buurten en wijken, welzijn, zorg en het project Monnikenberg. Zo was ze ook betrokken bij de omstreden sluiting van de GGZ-locatie Wespp.

Verdere samenwerking

Volgens fractievoorzitter Jan Slingerland wil Pelsink de partij Hart voor Hilversum blijven ondersteunen. "In welke vorm dan ook." De partij staat hier voor open: "Het interim-bestuur en de fractie danken Angelika Pelsink voor haar inzet in dit verkiezingsjaar en stellen een verdere samenwerking zeer op prijs." De werkzaamheden van de oud-wethouder worden verdeeld en voorlopig waargenomen door de andere wethouders.

Burgemeester Pieter Broertjes vindt het jammer dat Pelsink is opgestapt als wethouder. "Het is spijtig dat we afscheid moeten nemen van Angelika. Ik heb haar leren kennen als een hartelijke, betrokken collega. De afgelopen periode heeft ze zich vol overgave ingezet voor het sociale domein. Ze werkte in overeenstemming met het karakter van haar domein: sociaal en met een scherp oog voor mensen die hulp of een steuntje in de rug nodig hebben."