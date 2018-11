Telstar zit in z'n maag met uitsupporters in thuisvak

VELSEN-ZUID - Binnen Telstar wordt nagedacht over hoe de Velsense club moet omgaan met supporters van de tegenstander die tijdens wedstrijden in een thuisvak plaatsnemen. Dat laat persvoorlichter Dennis Bliek weten aan NH Nieuws.

Directe aanleiding voor de gesprekken die vanochtend bij Telstar zijn gevoerd, zijn incidenten tijdens het duel tegen Go Ahead Eagles (2-1) gisteren. Twintig tot dertig GAE-aanhangers zaten in vak F (lange zijde) en profileerden zich volgens Bliek dusdanig als supporters van de tegenstander dat dat in verkeerde aarde viel bij fans van Telstar.

Telstar-fans geïntimideerd

De Eagles-supporters zongen op luide toon eigen clubliederen en meerdere Telstar-fans hebben geklaagd dat de fans uit Deventer supporters van de Witte Leeuwen intimideerden. Bliek: "Mensen kunnen het niet waarderen dat uitsupporters zich op een dergelijke manier profileren."

Bliek benadrukt dat er niet is gevochten en de situatie niet uit de hand is gelopen: "We moeten het niet groter maken dan het is, maar we moeten hier wel wat mee. Het gebeurt al jaren dat er fans van de tegenstander in het Telstar-vak zitten. Maar het is een groeiend ding."

Vrije verkoop

Daarom is de situatie op de tribunes vanochtend uitgebreid besproken. "We zijn een club waarbij vrije verkoop van kaarten heel goed past. We zijn laagdrempelig. Onze fans kunnen ook prima met zo'n beetje elke supportersgroep. Er wordt op de tribune gewoon een praatje met ze gemaakt. Maar als fans van de bezoekende club zich opstellen zoals gisteren, komt men in het verweer. En terecht."

De Velsense club buigt zich op dit moment over mogelijke oplossingen. Bliek: "We willen grote problemen voor zijn en kijken of we bepaalde groepen buiten kunnen houden. Laatst speelden we tegen FC Twente, een club die heel veel supporters meeneemt. Toen hebben we gefocust op kaartverkoop uit de regio Enschede. Die hebben we eruit gepikt en die mensen hun geld teruggegeven. Veiligheid gaat boven alles."