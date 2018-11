Telstar verrast Go Ahead Eagles met winst

VELSEN-ZUID - Telstar zorgde voor een verrassing door met 2-1 te winnen van Go Ahead Eagles, de koploper van de Keuken Kampioen Divisie aan het begin van deze speelronde. De doelpunten vielen pas na de rust. Kyle Scott en Melle Springer tekenden voor de doelpunten van Telstar. Thomas Verheydt scoorde voor Go Ahead Eagles.

Go Ahead Eagles speelde in de eerste helft te traag om gevaarlijk te worden en Telstar had met een paar snelle uitbraken de beste kansen om op voorsprong te komen. De eerste kans van Melle Springer ging maar net over, Adham El Idrissi zag zijn inzet net naast geen en Teryll Ondaan kon alleen voor keeper Hoby Verhulst de bal ook niet over de doellijn krijgen. Daar tegenover stonden nauwelijks kansen voor Go Ahead Eagles.

Na de rust voerde Go Ahead het tempo wat op en was Thomas Verheydt dicht bij de openingstreffer. Zijn kopbal uit een corner werd nog net van de lijn gehaald. Ondanks de druk van Go Ahead kwam Telstar op voorsprong. Kyle Scott frommelde de bal binnen na geklungel in de verdediging van Go Ahead Eagles.

Met nog een kwartier te gaan bracht Verheydt Go Ahead op gelijke hoogte met een kopbal uit een hoekschop, maar vier minuten later stelde Springer de winst veilig voor Telstar.

Door de winst stijgt Telstar een plek en staat nu dertiende met vijftien punten uit twaalf duels. Go Ahead Eagles moet de koppositie na het verlies aan Sparte laten en is tweede met 26 punten.

Opstelling Telstar: Houwen; Lopes Cabral, v. Huizen, v. Heertum, Springer, Brito; Scott (Najah/81), Korpershoek, Rosheuvel (Lynen/81) ; El Idrissi (Mertens/71), Ondaan

Opstelling Go Ahead Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans (Pouwels/81), Bakx, v.d. Venne; Navrátil (Langedijk/64), Verheydt, Dzepar (v. Moorsel/46)