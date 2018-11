Debutant Timber baalt: "Hij viel net niet goed"

LEEUWARDEN - Trainer Michael Reiziger baalde flink van het verlies van Jong Ajax tegen sc Cambuur (2-1). Hij zag zijn ploeg goed spelen, maar door persoonlijke fouten gaven de Amsterdammers de wedstrijd uit handen. Toch was het debuut van Jurriën Timber een lichtpuntje.

"We waren veel beter, kregen kans op kans", baalde Reiziger. "Ook met tien man probeerden we ze nog vast te zetten, wat ook lukte. Door fouten kwamen we achter, niet door ons spel."

Lees ook: Jong Ajax komt net tekort tegen sc Cambuur

Jong Ajax-trainer Michael Reiziger was positief over het debuut van de 17-jarige rechtsback Jurriën Timber. "Ik ben heel tevreden over hem. Hij kon makkelijk mee, won zijn duels. Hij stond echt zijn mannetje."

Timber zelf stond verslaggever Rob Wanst vlotjes te woord. Hij was blij met zijn debuut, maar niet met het resultaat. "We begonnen heel slap, alhoewel we de hele wedstrijd beter waren. Ik vind wel dat we met 10 man nog goed terugkwamen. Hij viel net niet goed voor de gelijkmaker." De jongeling was wel nerveus. "Gezonde spanning, een debuut bij Cambuur in een groot stadion. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, viel het wel mee."