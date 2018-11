Jong Ajax komt net tekort tegen sc Cambuur

LEEUWARDEN - Jong Ajax heeft in een rood getint duel verloren van sc Cambuur. De Amsterdammers kregen een prachtige goal en een strafschop tegen en scoorden zelf slechts één keer: 2-1.

Voordat de wedstrijd begon werd een overleden Cambuurfan geëerd. Op de Noord-tribune van het Cambuurstadion hielden de supporters een sfeeractie.

De wedstrijd was nog geen zeven minuten oud toen de eerste goal al viel. De aanval van Cambuur werd in eerste instantie gestopt door Dominik Kotarski, die ver uit was gekomen en wegkopte. Justin Mathieu zag dat en lobte de bal erg fraai over de doelman heen van ongeveer 25 meter.

De Amsterdammers moesten wat terugdoen. Danilo Pereira kon twee keer schieten en ook Ryan Gravenberch was dichtbij een doelpunt, maar keeper Xavier Mous hield zijn doel goed schoon. Het leek erop dat de gelijkmaker zou vallen, maar die bleef uit.

Hoofdrol Mathieu

Sven Botman zorgde er onbedoeld voor dat de kansen voor Jong Ajax op een resultaat miniem werden. Zijn overtreding in het strafschopgebied op Mathieu werd niet alleen met een penalty bestraft, maar ook met een tweede gele kaart. Dezelfde Mathieu miste niet vanaf elf meter.

2-1

De thuisploeg probeerde door te drukken, maar het was Jong Ajax dat met tien man nog aardig meedeed. Na 73 minuten kreeg het team van Michael Reiziger toch weer wat hoop toen Mathieu óók zijn tweede gele kaart kreeg. Noa Lang bracht de spanning helemaal terug toen hij werd weggestuurd met de bal. Zijn stift versloeg Mous nu wel en bracht de stand terug tot 2-1.

Gelijkmaker in de lucht

Reiziger wisselde aanvallend en bracht Kaj Sierhuis in de ploeg. De gelijkmaker hing in de lucht en Cambuur zette alles op alles om tegen te houden. Het lukte de ploeg uit Friesland: hevig teleurgesteld moesten de Amsterdammers het verlies accepteren.

Opstelling sc Cambuur: Mous, El Baad, Mbende, Schilder, Van Wermeskerken, Conraad (Kallon/46), Cigaņiks (Maulun/70), Schils, Mathieu, Rossi, Van Kippersluis

Opstelling Jong Ajax: Kotarski, Maduro, Solomons (Sierhuis/79), Botman, Kemper, De Wit (Jensen/63), Gravenberch, Ekkelenkamp, Kühn (Lang/64), Pereiro, Johnsen