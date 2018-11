Vier jaar geëist tegen medewerker kinderdagverblijf om kinderporno en misbruik

BUSSUM - Tegen voormalige medewerker van een Bussumse kinderopvang Martijn R. (50) is door de rechtbank in Utrecht vier jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno en misbruik van een jong meisje.

De man zou vele honderden filmpjes en foto's hebben gehad, vooral van meisjes van een jaar of zes. Dat is ook de leeftijd dat het meisje had toen het jarenlange misbruik van haar zou zijn begonnen.

Lees ook: ‘Verdachte kinderporno bekende ontuchtelijke handelingen met meisje’

R. zou het meisje al meer dan 25 jaar geleden hebben misbruikt toen hij als huisvriend met de familie van het meisje op vakantie ging. De inmiddels volwassen vrouw maakte geëmotioneerd gebruik van haar spreekrecht. "Ik word nog misselijk als ik terugdenk aan dat meisje, naast hem, in die kamer."

"Bloot op bloot"

R. ontkende heftig dat hij het meisje heeft misbruikt, hoewel hij eerder wel verklaarde dat hij "bloot op bloot" met haar zou hebben geknuffeld en daar opgewonden van raakte.

Lees ook: Ouders reageren geschokt tijdens informatiebijeenkomst over kinderpornozaak