Crisisopvang slibt dicht door tekort aan sociale-huurwoningen: "We hebben de plekken hard nodig"

HILVERSUM - Als er in Hilversum niet snel meer betaalbare huurwoningen bijkomen, kan crisisopvang De Vluchtheuvel de vraag niet meer aan. Door het gebrek aan aanbod in de sociale huursector kunnen steeds minder mensen vanuit de opvang doorstromen, met als gevolg dat mensen die acuut in de problemen komen niet bij crisisopvang terechtkunnen.

De Vluchtheuvel biedt maximaal zestien volwassenen onderdak. Vaak zijn dat mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt of door een echtscheiding plotseling op straat komen te staan. Behalve onderdak biedt De Vluchtheuvel hen psychische ondersteuning en helpt ze hun leven weer op de rit te krijgen.

Gebiedsmananger Harro Koeleman van Kwintes - waar De Vluchtheuvel onder valt - legt de vinger op de zere plek. "In principe is het bedoeling dat mensen hier drie maanden verblijven. Maar er zijn ook mensen die hier soms een jaar zitten en dat is gewoon veel te lang. Die plekken hebben we hard nodig voor mensen die echt acuut in crisis zijn", vertelt gebiedsmanager Harro Koeleman van Kwintes - waar De Vluchtheuvel onder valt - tegen NH Nieuws.

Uitgebreid netwerk

Waar de meeste bewoners van de crisisopvang onbekende Hilversummers zijn, geldt dat niet voor Jeroen Pater. Pater was fractielid van Hart voor Hilversum en denkt dat zijn uitgebreide netwerk hem kan helpen om zijn leven snel weer op de rit te krijgen.

Maar omdat niet al zijn huisgenoten zijn gezegend met een brede kennisenkring, ziet Pater met lede ogen aan hoeveel moeite zij hebben om aan een woning te komen. "We zijn geen verslaafden", benadrukt hij voor de camera van NH Nieuws. "We zijn geen jongeren en geen ouderen. We zijn gewoon mensen. Je zou ons de vergeten groep kunnen noemen."

Naast alleenstaanden verblijven er ook regelmatig moeders met kinderen in De Vluchtheuvel. Zo ook Sita van Veen, die na een scheiding niet alleen haar woning, maar ook baan als hulpverlener na een reorganisatie kwijtraakte. Ze woont nu met haar 3-jarige zoontje in De Vluchtheuvel.

'Nooit verwacht'

"Vroeger zat ik aan de andere kant van de tafel. Ik had nooit verwacht dat ik zelf hier terecht zou komen", vertelt Van Veen. Ze staat inmiddels acht jaar ingeschreven als woningzoekende, maar omdat dat elders in het land was, heeft ze daar in 't Gooi niets aan. Verhuizen is voor Sita ook geen optie. "Mijn kind gaat hier in Huizen naar school en de opvang. En ook zijn vader woont hier. Dan ga je niet in Groningen wonen."

Op dit moment lukt het De Vluchtheuvel nog om mensen binnen een schappelijke termijn een plek te bieden. Maar de grens is wel in zicht, benadrukt manager Koeleman. "Na De Vluchtheuvel hebben we nog een paar panden waar mensen een tijdje kunnen wonen. Maar we merken dat ook die dichtslibben, dat het de mensen niet lukt om een normale woning via de sociale woninghuur te krijgen."

Simpele oplossing

Volgens Koeleman is het belangrijk dat er op korte termijn meer goedkope woningen bijkomen. Volgens hem hoeft dat niet moeilijk te zijn. "Het moeten eenvoudige en betaalbare woningen zijn. Dat kan prima in een omgebouwd kantoorpand", aldus Koeleman.

