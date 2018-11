Deel dit artikel:













Tiny houses als jongerenwoningen in Enkhuizen! Goed idee? Foto: NH Nieuws Foto: NH Nieuws

ENKHUIZEN - Woningcorporatie Welwonen en de gemeente Enkhuizen onderzoeken of er in Enkhuizen plek is voor vier of misschien wel tien Tiny houses die dienst kunnen gaan doen als jongerenwoning.

Tijdens een persbijeenkomst vanmiddag is er gesproken over het woonproject en werden bewoners opgeroepen om mee te denken over mogelijke locaties, dat meldt mediapartner WEEFF. "Ik vind het belangrijk dat bewoners kunnen meedenken over de juiste plek voor de tiny houses in Enkhuizen", benadrukt wethouder Erik Struijlaart.



Lees ook: Veel animo voor Tiny Houses in Bergen: "We willen ze ook voor sociale huur" Zo is vandaag de website tinyhouse-enkhuizen.nl online gegaan. Op deze website wordt de inwoners van Enkhuizen gevraagd om mee te denken over de plek waar deze huisjes neergezet kunnen worden. Vijf jaar

De maximale duur dat de tiny houses gehuurd kunnen worden zal vijf jaar zijn en ze zullen uiterlijk tien jaar lang op de gekozen bestemming blijven staan. Welwonen en de gemeente hopen de eerste bewoners te kunnen verwelkomen in de eerste helft van 2019. 💬 Whatsapp ons!

