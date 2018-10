Veel animo voor Tiny Houses in Bergen: "We willen ze ook voor sociale huur"

BERGEN - Honderden mensen zouden wel in een Tiny House in Bergen willen wonen. Tiny House Nederland wil dat graag gaan regelen, maar de afgelopen jaren kregen ze geen voet aan de grond in de gemeente. Vandaag startte een nieuwe lobby voor de 'postzegel-huisjes'.

Monique van Orden, voorzitter van Tiny House Nederland en inwoner van Bergen ziet het al helemaal voor zich: "Hier op de ijsbaan in Bergen zou een perfecte plek zijn voor Tiny Houses". Maar er zijn volgens haar veel meer locaties te bedenken in de gemeente.

"Hier op de ijsbaan kunnen de huisjes bijvoorbeeld op palen, zodat er ook geschaatst kan worden. We moeten meer de combinaties zoeken. Dat is de toekomst."

Permanent wonen en sociale huur

Bij de buren in Alkmaar staan inmiddels een paar Tiny Houses. "Dat is een tijdelijk project. Hier in de gemeente willen we ook naar andere woonvormen kijken. Denk dan aan permanente bewoning, maar ook aan sociale huur."

"Die sociale huurvorm is uniek. Nergens in Nederland is dit nog gerealiseerd en wij zijn daarover in gesprek met Woningstichting Kennemer Wonen. Hij zou geweldig zijn als dat lukt."

Hernieuwde poging

Vandaag hield Monique een presentatie over de Tiny Houses voor de ambtenaren en bestuurders van Bergen en hun collega's van de omliggende gemeente. "Dit is een hernieuwde poging om het project te laten slagen. Bij het vorige gemeentebestuur is het niet gelukt."

De gemeente Bergen heeft interesse maar kan net als de woningbouwvereniging geen keiharde beloftes doen. "Natuurlijk gaan we kijken wat er mogelijk is, maar beloven doen we nog niks", stelt wethouder Frits Westerkamp. Hij laat zich vandaag graag informeren, zodat "iedereen weet waar we over praten."

Dick Tromp van Kennemer Wonen ziet het Tiny House-project als experiment. "We willen hier zeker ons steentje aan bijdragen. En dan hebben we het over koop, maar ook over een paar sociale huur Tiny Houses."