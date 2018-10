Opgeluchte Idrissi na intikker tegen VVV

ALKMAAR - Het duurde even, maar na vier grote kansen maakte Oussama Idrissi de bevrijdende 2-0 voor AZ in het bekerduel tegen VVV-Venlo. De technische aanvaller snapte na afloop ook niet waarom hij vaker scoorde. "Misschien gaat het tussen je oren zitten."

"Ik wil er elke wedstrijd wel vier of vijf maken. Je probeert altijd van waarde te zijn. Vandaag had ik veel kansen en zijn er te weinig in gegaan."

"Na elke kans een nieuwe kans"

Idrissi was de gevaarlijkste speler aan Alkmaarse zijde. De linkeraanvaller passeerde eenvoudig en schoot regelmatig vanuit de tweede lijn, maar ook stond hij een paar keer oog in oog met de doelman van de Limburgers, Lars Unnerstall. "Ik probeer gefocust blijven tijdens de wedstrijd. En ik weet dat er na elke kans weer een nieuwe kans ontstaat."

"Goal eerder mogen vallen"

Drie minuten voor tijd rondde Idrissi wel een kans af. Dit gebeurde na een mooie combinatie met Fredrik Midtsjo. "Wat mij betreft had mijn goal ook wel eerder mogen vallen." In de vorige bekerronde tegen Alcides scoorde Idrissi nog drie keer.

AZ mag zich nu opmaken voor de achtste finale. De loting is aankomende zaterdag om 23.00 uur. Eerst spelen de Alkmaarders zaterdagavond nog tegen De Graafschap.