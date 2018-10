Deel dit artikel:













Kippenvel bij rentree Calvin Stengs Foto: Pro Shots / Toon Dompeling

ALKMAAR - Calvin Stengs heeft woensdagavond zijn rentree in het eerste elftal van AZ gemaakt. De aanvaller kwam in de bekerwedstrijd tegen VVV-Venlo (2-0) kort voor tijd in het veld voor Ossama Idrissi. Stengs: "Het is heerlijk om terug te zijn. Het waren vijf leuke minuten."

De toeschouwers gingen massaal staan en juichten de rechtsbuiten toe toen die het veld in mocht. Een bijzonder moment. "Als je het publiek hoort dan geeft dat je een boost. Ik ben happy dat ik na vijftien maanden weer kan voetballen." AZ-trainer John van den Brom: "Ik had kippenvel. Een staande ovatie van de supporters, dat vergeet je nooit. Ik ben zo blij dat hij terug is." Lees ook: AZ bekert verder na overwinning op VVV, rentree Stengs De 19-jarige speler uit Nieuw-Vennep raakte vorig jaar augustus in de uitwedstrijd tegen PSV zwaar geblesseerd aan zijn knie. Lees ook: Opgeluchte Idrissi na intikker tegen VVV