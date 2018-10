Petitie: spoedzorg voor kinderen moet in Purmerend blijven

PURMEREND - Komend weekend verhuizen meerdere afdelingen van het Waterlandziekenhuis in Purmerend naar het Westfriesgasthuis in Hoorn. Vanaf dat moment kunnen Purmerendse kinderen met ernstige verwondingen buiten kantoortijden alleen nog maar 25 minuten verderop terecht. "Dit is om je rot te schamen!"

Hoge koorts, een allergische reactie of extreme benauwdheid. Kinderen die hier last van hebben kunnen avonds, 's nachts of in het weekend niet langer terecht op de spoedeisende hulp in het Purmerendse ziekenhuis.



Petitie

Bram Buskoop, fractievoorzitter van de SP in Purmerend, is woedend en startte een petitie. "Dat dit kan in een land als Nederland is onbegrijpelijk. Spoedeisende hulp moet in de buurt zijn. Met de petitie hopen we dit te kunnen stoppen."

In een paar dagen tijd is de petitie ruim 2.300 keer getekend. Ook bezoekers en patiënten van het Waterlandziekenhuis begrijpen er niets van. "Belachelijk, dit gaat om onze gezondheid en om onze kinderen", zegt een man die z'n vader komt ophalen. "Ik heb hier dertig jaar gewerkt en dit ziekenhuis mee helpen opbouwen. Nu worden we uitgekleed door Hoorn," zegt een oud-anesthesioloog.



Bevallen in Hoorn

De feiten op een rij: per 4 november verhuizen drie afdelingen van Purmerend naar Hoorn. Het gaat om neonatologie, acute verloskunde en klinische kindergeneeskunde. Het gevolg: vrouwen die gaan bevallen en kinderen die worden opgenomen - bijvoorbeeld te vroeg geboren baby's - moeten uitwijken naar het Westfriesgasthuis in Hoorn. Ook de spoedzorg buiten kantooruren voor kinderen verdwijnt uit Purmerend.



Hugo Keuzenkamp, bestuurder van het gefuseerde Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis, begrijpt de commotie. Toch ziet hij deze ontwikkeling vooral als een verbetering van de zorg. "In Purmerend moeten we 's nachts een kinderarts oproepen als er een patiëntje binnenkomt, in Hoorn is er 24/7 goede zorg aanwezig."



Zwaar weer

Ook deze ziekenhuiscombinatie verkeert financieel in zwaar weer. Zo bleek vorige week dat de ziekenhuizen in 2018 een tekort van maximaal negen miljoen schrijven, maar toch is dat volgens Keuzenkamp niet de reden van de verhuizing. "Hier is ook een personeelstekort, maar dit is vooral het gevolg van de fusie. Andere afdelingen komen juist vanuit Hoorn naar Purmerend."



Maar 25 minuten rijden met een benauwd kind blijft voor Bram Buskoop onbespreekbaar. "Wij gaan de barricaden op!"