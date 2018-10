Financiële problemen WFG en Waterlandziekenhuis: "Dit hadden we niet voorzien"

HOORN - Bestuurder Hugo Keuzenkamp rekent het zichzelf aan dat het het gefuseerde Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis dit jaar zware verliezen lijden. Dat laat hij weten aan NH Nieuws. De ziekenhuizen in Hoorn en Purmerend maken dit jaar een verlies van maximaal negen miljoen euro en dat heeft consequenties.

"Dat bedrag is het meest negatieve scenario", legt de bestuurder uit. "Het grote verlies kwam als een verrassing en was niet begroot. Maar in het eerste kwartaal werd al duidelijk dat we verlies zouden lijden. En dat werd in het tweede kwartaal nog erger."

Dure arbeidskrachten

De belangrijkste oorzaak zijn de dure inhuurkrachten. Door de krapte op de arbeidsmarkt moest geregeld veel duurder personeel worden ingehuurd. En dat kost 3,5 miljoen euro meer dan vooraf begroot. "Dat hadden we niet voorzien. We zagen eind 2017 al wel dat het lastiger zou worden om aan personeel te komen, maar we hadden vertrouwen dat we het zo wel zouden redden. We zijn daar te optimistisch over geweest en hebben dat onderschat", aldus Keuzenkamp.

Het personeelsprobleem is komend jaar waarschijnlijk niet ineens opgelost. "Toch willen we volgend jaar minder personeel inhuren. We gaan nog meer kijken naar het opleiden van mensen. Ook komt er door het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis weer personeel op de arbeidsmarkt. Dat is cru, maar zo werkt het wel."

Duurdere methodes om diagnoses te stellen

De inhuur van medewerkers was niet het enige probleem. Zo kwam er ook minder opleidingssubsidie binnen, werd er veel meer gebruik gemaakt van duurdere methodes om diagnoses te stellen en werden budgetten niet goed bewaakt. "Door de fusie waren we druk bezig met het management opnieuw te benoemen. En toen is het duidelijk minder gegaan met de budgetdiscipline. Daar hadden we beter op toe moeten zien. Dat reken ik mezelf aan. Maar nu is iedereen benoemd en moet het beter gaan."



Volgens de bestuurder kwam alles toevallig in negatieve zin bij elkaar. "En nu gaan we op verschillende manieren kosten verminderen. Zo gaan we bespreken of dure diagnoses soms niet anders kunnen. Maar ook kijken we naar het personeel. Door natuurlijk verloop willen we dat terug brengen en we kijken of vacatures nog ingevuld moeten worden. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen."

Heupoperaties in één dag

Ook bij het behandelen van patiënten wordt gekeken of er efficiënter kan worden gewerkt. "In Hoorn doen we bijvoorbeeld heupoperaties in één dag en in Purmerend duurt dat een dag langer. Dus proberen we in Purmerend het 'Hoornse model' toe te passen. En dat zullen we andersom ook gaan doen. Maar het is niet zo dat we sommige behandelingen helemaal niet meer gaan doen. Door de fusie kunnen we zelfs sommige ingrepen beter doen dan voorheen."

In het Waterlandziekenhuis werd gevreesd dat ze daar het kind van de rekening zouden worden. Maar dat is volgens Keuzenkamp niet het geval. "We gaan het ziekenhuis daar niet sluiten en ook geen afdelingen. Ook alle poliklinieken blijven gewoon bestaan. Wij zitten niet in dezelfde situatie als het MC Slotervaart. Een faillissement ligt niet op de loer. We hopen binnen twee of drie jaar weer zwarte cijfers te schrijven."

Reactie gemeente Hoorn

In een reactie laat de gemeente Hoorn weten: "We hebben er vertrouwen in dat het ziekenhuis er alles aan doet om de huidige situatie te herstellen en te voorkomen dat patiënten er last van hebben. We zijn in gesprek met het ziekenhuis over hoe we het opleidingsaanbod in de regio beter aan kunnen laten sluiten op de vraag naar medisch personeel."