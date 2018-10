Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Jennifer vindt weer geluk bij pleeggezin: "Mijn leven is nu een stuk leuker" Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Sinds een jaar vangt Yvonne Engelaar uit Hilversum een 15-jarig meisje uit 't Gooi op. Eén keer in de maand komt ze een weekend bij Yvonne. "Hier krijg ik rust in m'n hoofd, want als ik continu thuis ben word ik heel vervelend", vertelt Jennifer.

"Ze komt hier om de thuissituatie te ontlasten", legt Yvonne uit. Yvonne speelde al veel langer met de gedachten om pleegouder te worden, maar toen stond haar man er niet achter. Lees ook: 't Gooi schreeuwt om pleegouders: 'Wie wil huis en hart openstellen?' Investering

Nu haar eigen kinderen het huis uit zijn, heeft ze zich aangemeld als pleegouder en nu dus haar eerste pleegkind. Ze noemt de komst van Jenniffer een verrijking voor het gezin. "Je komt in zo'n andere wereld terecht. Het verruimt je blik. Daarentegen is het ook een grote investering." Jennifer heeft twee jaar moeten wachten om bij een pleeggezin terecht te kunnen. Eerst ging ze naar een andere opvang, maar dat ging niet goed. Nu ze in een huiselijke sfeer terechtkomt, bloeit ze op. En ze is heel dankbaar voor wat Yvonne doet. "Mijn leven is een stuk leuker." Supergewone mensen

Het is de komende week De Week van de Pleegzorg. Daarin worden onder het mom van 'Supergewone mensen gezocht' in 't Gooi honderd nieuwe pleeggezinnen. Er is een groot tekort aan pleegouders en ze zijn van onschatbare waarde en heel hard nodig. Privacy

De naam van Jennifer is gefingeerd. Haar echte naam wordt uit privacyoverwegingen niet genoemd. Die is wel bij de redactie bekend.