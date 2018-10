Deel dit artikel:













't Gooi schreeuwt om pleegouders: 'Wie wil huis en hart openstellen?' Foto: NH Nieuws

LAREN - "We zijn op zoek naar honderd pleegouders. Mensen die bereid zijn hun hart en huis open te stellen voor deze kinderen die het toch zwaar hebben", aldus Larense wethouder Karin van Hunnik. Met deze oproep is de campagne 'Supergewone mensen gezocht' gestart in 't Gooi.

De campagne probeert aandacht te trekken voor het belang van pleegzorg. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst. Volgens de wethouder heeft het tekort aan pleegouders negatieve consequenties voor het kind: Het tekort aan pleegouders in 't Gooi is inmiddels zo groot dat er wel honderd gezinnen nodig zijn om alle kinderen tijdelijk of vast op te vangen: De wethouder heeft vertrouwen in een goede afloop: