Stilleggen reactor Petten gevolgen voor tienduizenden kankerpatiënten wereldwijd

PETTEN - De reactor van Petten ligt al een paar dagen stil na een tritiumlek. Het is nog onduidelijk wanneer de reactor weer open gaat, maar als het lang gaat duren dan heeft dit gevolgen voor tienduizenden kankerpatiënten wereldwijd.

Petten is namelijk de grootste producent ter wereld van medische isotopen voor kankerpatienten. Veertig procent van de wereldproductie komt uit het dorp. De komende dagen is er waarschijnlijk nog wel wat reserve, maar het moet niet te lang meer duren. Het Nederlandse kanker instituut Antoni van Leeuwenhoek heeft zelfs al een behandeling moeten uitstellen.

Marcel Stokkel, nucleair geneeskundige bij het Antoni van Leeuwenhoek en voorzitter van de vereniging voor nucleaire geneeskunde, maakt zich ernstig zorgen: "Wat je hoopt is dat andere reactoren de productie tijdelijk kunnen overnemen, maar de zorg van kankerpatiënten is wel in het geding. Dit is een zorg die we al jaren hebben, want er zijn steeds incidenten in Petten."

De lekkage afgelopen vrijdag had niet op een slechter moment kunnen gebeuren. Een reactor in Canada werd onlangs al gesloten en ook in Zuid-Afrika en Australië ligt de isotopenproductie op dit moment stil. Petten ving al deze klappen juist op.

"Veiligheid gaat uiteraard voor alles, maar zomaar zo'n belangrijke speler in het veld stilleggen, dan heb je alleen maar verliezers", aldus Stokkel. "Hier had al jaren geleden wat aan gedaan moeten worden." Een klein onderdeel van de isotopen kunnen de ziekenhuizen zelf maken, maar mensen met bijvoorbeeld botkanker of schildklieraandoeningen zijn echt afhankelijk van Petten.

Het Utrechtse UMC onderschrijft de woorden van Stokkel, het ziekenhuis ondervindt momenteel nog geen directe gevolgen van de stillegging van de reactor, maar vrezen dat dit nog wel gaat gebeuren.

De komende dagen kan het Antoni van Leeuwenhoek nog isotopen via andere medische centra ontvangen, maar als ergens anders nog een reactor uitvalt dan zitten we volgens Stokkel echt met een wereldwijd probleem.

"Er moet als de wiedeweerga een nieuwe reactor worden gebouwd. Maakt niet uit waar, zolang het maar in Nederland is. Die kennis waar wij zo beroemd om zijn moeten we in eigen huis houden." Wereldwijd zijn er maar zes producenten die die isotopen leveren.