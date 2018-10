'Lekkende kernreactor in Petten moet zo snel mogelijk dicht'

PETTEN - Voor de actiegroep Pettemerduinen Kernreactor Vrij is de tritium-lekkage van deze week het zoveelste incident dat bewijst dat de kerncentrale in de duinen zo snel mogelijk moet sluiten.

Deze week lekte water vervuild met tritium, een radioactieve stof, in de kruipruimte van de hogefluxreactor. De reactor werd stilgelegd en de lekkage is gestopt. De oorzaak wordt onderzocht. Er zou geen gevaar voor de omgeving zijn ontstaan.

Geschrokken

Marja Raat van de actiegroep Pettemerduinen Kernreactor Vrij is geschrokken van het zoveelste lek-incident in Petten. Ze waardeert het dat ze direct na het incident persoonlijk door exploitant NRG op de hoogte gesteld werd. "Dan hoef ik het tenminste niet uit de krant te halen, maar ik maak me wel zorgen."

Volgens haar "kan het gebeuren" als het gaat om een menselijke fout. "Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Maar als er iets mis is met de leidingen, vind ik dat veel ernstiger. Die zouden na de vorige lekkage allemaal gecontroleerd zijn en dan is het raar dat de boel weer gaat lekken."

Ze krijgen een week

Marja geeft de onderzoekers een week om de oorzaak van de lekkage te achterhalen. Dan wil ze weten wat er precies gebeurd is. "Ik neem eind van de week contact met ze op. Per mail, dan kan ik het antwoord nog eens nalezen. Maar wat de uitkomst van het onderzoek ook is, de lekkage bewijst weer eens dat de reactor gevaarlijk is en wij vinden dan ook dat het ding zo snel mogelijk gesloten moet worden."

Voorstanders van de kernreactor zeggen dat de centrale hard nodig is voor de productie van medische isotopen geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van kanker. Maar volgens tegenstanders is dat onzin. Raat: "Er zijn allang andere veel minder vervuilende methoden om de isotopen te maken. Het in de lucht houden van de kerncentrale frustreert het zoeken naar nog veiliger productie methoden. Mensen die daarmee bezig zijn, zijn inmiddels uitgeweken naar België waar ze wel gesteund worden door de regering."