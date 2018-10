Bergense wethouder legt per direct functie neer

BERGEN - Wethouder Michiel van den Busken legt per direct zijn functie als wethouder neer. Hij doet dit vanwege persoonlijke redenen. Dat maakte de gemeente Bergen zojuist bekend.

Van den Busken was, voor zijn aantreden als wethouder op 31 mei dit jaar, journalist bij het Noordhollands Dagblad. Hij zat namens de nieuwe partij Behoorlijk Bestuur Bergen in het college van B&W.

Hij had ondermeer de hete hangijzers 'voetbal fusie Egmond' en 'ontwikkeling van het Watertorenterrein en sporthal Egmond' in zijn portefeuille. Beide projecten liggen momenteel stil. Ook was hij de vierde loco-burgemeester.

Het college van burgemeester en wethouders betreurt de beslissing van Van den Busken, maar respecteert het. Zijn portefeuilles worden voorlopig waargenomen door de andere leden van het college.

Over wat de 'persoonlijke redenen' van Van den Busken zijn om het ambt neer te leggen, kan de gemeentewoordvoerder geen verdere toelichting geven.