Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Bijzonder: drieling geboren in Haarlem Foto: Ingen Berken

HAARLEM - Maar enkele keren per jaar wordt in Nederland een drieling geboren. Dat dit op 19 oktober gebeurde in het Spaarne Gasthuis in Haarlem is dus best bijzonder.

De drie kindjes die Harrison, Charlotte en Lilliana heten zijn gezond geboren. De ouders zijn dolgelukkig met de komst van hun zoon en dochters laat het Spaarne Gasthuis weten. 'Zoveel artsen en verpleegkundigen'

Hoewel geboortefotograaf Inge Berken al veel baby's op de wereld heeft zien komen was de komst van de drieling erg bijzonder om mee te maken. Ze was flink onder de indruk: "Het was een enorm voorrecht om hierbij aanwezig te zijn en ik was onder de indruk van de logistiek die hierbij kwam kijken. Er waren zoveel artsen en verpleegkundigen bij betrokken!" Ongeveer 40 drielingen per jaar

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden ieder jaar tussen de 30 en 50 drielingen geboren in Nederland. Dit zijn er een stuk minder dan het aantal tweelingen dat per jaar in ons land geboren wordt, wat zo rond de 2.700 ligt. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003