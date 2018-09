Vrouw (20) bevalt onverwacht in vliegtuig: "Opeens was daar een hoofdje"

HEERHUGOWAARD - Het kindje van Erik Kok (47) uit Heerhugowaard en zijn Filipijnse vriendin Mary Rose (20) kwam deze week bijna letterlijk uit de lucht vallen. Mary Rose zat in het vliegtuig, toen haar bevalling opeens begon. "Opeens was daar een hoofd", vertelt Erik.

Mary Rose was pas zeven maanden zwanger van hun tweede kindje, daarom mocht ze gewoon nog vliegen. Na een eerste bezoek aan Nederland, om het land te leren kennen, was ze weer onderweg naar haar huis in de Filipijnen. Daar was hun andere zoontje Eros, van bijna twee, achtergebleven bij zijn opa en oma.

"Ik verwachtte een berichtje dat ze veilig geland was, maar er kwam niks en ze was niet online", aldus Erik. "Al die tijd kreeg ik geen bericht, ook niet toen ik de ochtend erna weer wakker werd. En toen verscheen ze opeens op de camera: 'Ik ben in het vliegtuig bevallen!'."

Toilet

Mary Rose vloog via Hong Kong. Een half uurtje voor de landing moest ze naar het toilet. "En toen was er opeens een hoofdje. Binnen drie minuten was de baby er helemaal uit", weet Erik te vertellen. Gelukkig waren er twee verloskundigen aan boord om te assisteren.

Gewikkeld in handdoeken lagen moeder en zoon in het toilet, tot er een schaar steriel was gemaakt om de navelstreng door te knippen.

Nog in het ziekenhuis

Het zoontje van Erik en Mary Rose heeft een bijzondere naam gekregen: Skylar Henry Cathro. "Skylar, omdat hij in de lucht geboren is, Henry omdat Henricus één van mijn namen is", legt Erik uit. "Cathro verwijst naar de luchtvaartmaatschappij, Cathay Pacific, en naar Mary Rose."

Moeder en zoon maken het goed, maar Skylar ligt nog wel in het ziekenhuis in Hong Kong omdat hij te vroeg geboren is. "Het is gelukkig wel een heel groot kind, in het ziekenhuis zeiden ze dat hij wel acht maanden lijkt." Als hij uit het ziekenhuis mag, hoopt Mary Rose zo snel mogelijk terug te vliegen naar de Filipijnen.

Wat voor paspoort?

De geboorte van Skylar is een hoogtepunt voor Erik, maar hij moet er nog wel erg aan wennen. "Het kind zou er in oktober pas zijn. We hadden nog niet eens een naam." Op korte termijn heeft hij nog geen plannen om zijn nieuwe zoontje op te zoeken. "Ik ben net met een nieuwe baan begonnen, we bekijken het dag tot dag."

Wat voor nationaliteit de nieuwe baby krijgt, omdat hij in het luchtruim boven China is geboren, is nog niet helemaal duidelijk.