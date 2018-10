Politie gaat uit van één dader bij gewapende overvallen Gooise supermarkten

HILVERSUM - De politie denkt dat er één dader zit achter de gewapende overvallen op supermarkten in Hilversum en Bussum. Beide keren bedreigde de overvaller het supermarktpersoneel met een steekwapen en ging hij er met een onbekend geldbedrag vandoor.

Hoewel niet helemaal gelijk, komt het signalement van de dader volgens de politie 'op sommige punten' overeen. "De recherche houdt er daarom rekening mee dat het mogelijk om dezelfde dader gaat", aldus de politie.

De overvallen waren vrijdagavond en zaterdagavond, en rond dezelfde tijd, bij de Jumbo aan de Stephensonlaan in Hilversum en bij de Lidl aan de Laarderweg in Bussum. De dader droeg een zwarte trainingsbroek met zwarte schoenen en een zwarte pet.

Jas

De jas was wel anders. Zo droeg de overvaller op vrijdagavond een zwarte jas met witte strepen op de armen, terwijl hij op zaterdag een groen/grijs gewatteerde jas met capuchon aan had.

Mensen die tips hebben over de dader, of weten wie het is, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.