Daders van overvallen in twee Gooise supermarkten nog niet gepakt Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Judith van Dijkhuizen

HILVERSUM - Er is nog niemand aangehouden voor de gewapende overvallen in de twee Gooise supermarkten afgelopen weekend. Bij beide overvallen in Hilversum en Bussum zijn de supermarktmedewerkers bedreigd met een steekwapen.

Dat zegt de politie tegen de Gooi en Eemlander. De daders gingen er beide keren met een buit vandoor, maar de politie wil in het kader van het onderzoek niet zeggen wat er precies is buitgemaakt. De politie zoekt getuigen. Lees ook: Politie in Hilversum op zoek naar overvaller van supermarkt Een vestiging van de Jumbo aan de Stephensonlaan in Hilversum werd vrijdagavond overvallen. De dader was volgens de Burgernetmelding een getinte man van 1.90 meter met een stevig postuur. Hij droeg een Adidasvest, bodywarmer, een Adidas trainingsbroek met een blauwe streep en zwarte sneakers. De avond erop was het de Lidl aan de Laarderweg in Bussum die werd overvallen. In dit geval ging het volgens de Burgernetmelding om een man van tussen de 1.80 meter en 1.90 meter met blond haar. Hij droeg een rood-witte hoodie, die ook andersom kon worden gedragen en aan de binnenzijde blauw was, met een spijkerbroek. Lees ook: Gewapende overval in Bussumse supermarkt: dader op de vlucht Of achter beide overvallen dezelfde dader zit, is niet bekend. 💬 Whatsapp ons!

