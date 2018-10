Van den Brom snapt frustratie supporters

ALKMAAR - "Schaam je kapot", zongen de supporters van AZ na de derde opeenvolgende competitienederlaag. Zondagavond ging sc Heerenveen er met de punten vandoor (2-3). Trainer John van den Brom begrijpt de frustratie bij de fans. "Vervelend, het doet nooit goed, maar ik snap het wel."

De eerste thuisnederlaag van het seizoen in het uitverkochte AFAS Stadion doet pijn. Vooral omdat AZ goed begon en na de 1-0 van Thomas Ouwejan verzuimde om de tegenstander op een grotere achterstand te zetten. Na de 1-1 raakten de Alkmaarders het spoor bijster. "Het vertrouwen is broos", aldus de geplaagde trainer. "Ik zie mooie dingen, maar ook dingen waarvan ik denk: hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Medicijn

AZ behaalde uit de laatste vier wedstrijden één schamel punt (PEC Zwolle, 2-2) en verloor daarna achtereenvolgens van Ajax (5-0), FC Utrecht (2-1) en sc Heerenveen (2-3). "Het is zaak om die cyclus te doorbreken. Dat vraagt wel wat voor de komende dagen. Woensdag spelen we in de beker alweer tegen VVV-Venlo. We moeten het elftal weer op de rit krijgen. Het enige medicijn is winnen."

