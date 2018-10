Vlap en Lammers bezorgen AZ derde nederlaag op rij

ALKMAAR - AZ heeft tegen sc Heerenveen haar derde nederlaag op rij geleden. De nummer negen van de eredivisie kwam weliswaar op voorsprong tegen de Friezen, maar Michel Vlap en Sam Lammers zorgden er voor dat AZ voor de vierde keer dit seizoen zonder punten bleef: 2-3.

Met Ron Vlaar in plaats van Ricardo van Rhijn in de basis creërde AZ redelijk wat kansen in de beginfase. De grootste was na ruim tien minuten voetbal voor Oussama Idrissi. De aanvaller werd door een weergaloze bal van Teun Koopmeiners alleen voor de keeper gezet, maar hij verzuimde de Alkmaarders op een 1-0 voorsprong te zetten.

Enkele minuten later kwam deze voorsprong er alsnog. Uit de kluts kwam de bal voor de voeten van linksachter Thomas Ouwejan, die via de paal raak mikte in de verre hoek en daarmee zijn ploeg op voorsprong schoot. Bjorn Johnsen had de marge direct kunnen verdubbelen, maar Heerenveen-verdediger Kik Pierie blokte zijn inzet.

Gelijkmaker

Dat kwam de Alkmaarse ploeg duur te staan. Een kwartier voor rust kwam de bal via Arbër Zeneli bij de Jong Oranje-international Vlap terecht, waarna hij hem knap afmaakte en de stand daarmee gelijk trok.

Opnieuw Vlap

Vanaf dat moment kwam Heerenveen wat beter in de wedstrijd en kregen beide ploegen kansen op de voorsprong. Na een uur spelen zorgde opnieuw Vlap ervoor dat een van die kansen ook daadwerkelijk werd benut. Via een razendsnelle counter van de Friezen kwam de bal door Lammers bij Vlap, die de bal met veel gevoel over in het doel wipte en Heerenveen daardoor voor de eerste keer in de wedstrijd op voorpsrong zette.

Terug in de wedstrijd

Vervolgens kabbelde de wedstrijd voort en leken de Friezen op een overwinning af te stevenen. Tot tien minuten voor tijd. Ouwejan, in de eerste helft al belangrijk met een doelpunt, gaf de bal voor en de IJslander Albert Gudmundsson stond op de goede plek om de gelijkmaker binnen te knikken.

Toch Heerenveen

Waar de AZ-supporters hoopten dat de Alkmaarders daarna voor de overwinning zouden gaan, was het juist Heerenveen dat nog een keer scoorde. Lammers schoot de bal na een knappe individuele actie achter doelman Marco Bizot en daarmee bezorgde hij Heerenveen de derde zege van het seizoen.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Hatzidiakos (Vejinovic/69), Ouwejan; Midtsjö (Maher/61), Til, Koopmeiners; Gudmundsson, Johnsen (Seuntjens/61) en Idrissi

Opstelling sc Heerenveen: Hahn; Floranus, Höegh, Bulthuis, Pierie; Thorsby, Vlap (Van Amersfoort/85), Rienstra; Kobayashi (Hornkamp/87), Lammers en Zeneli (Van Bergen/65)