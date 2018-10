Bewoners bang na viervoudige autobrand: "Zijn we hier nog wel veilig?"

HOOFDDORP - De bewoners van het Savelsbos in Hoofddorp zijn na de autobranden van afgelopen nacht bang voor meer gevaar in hun woonwijk. Vier auto's brandden af en enkele woningen raakten flink beschadigd.

Volgens de geschokte bewoners zijn de auto's expres in brand gestoken. Alles zou te maken hebben met bewoners van een huurhuis, die ruzie zouden hebben met mensen elders in het land.

Vorige week was er al een steekpartij voor hun deur. En nu zijn volgens bewoners met jerrycans en gasflessen de twee auto's van de huurders bewust in brand gestoken. Hiervan zouden camerabeelden zijn, die inmiddels aan de politie zijn overgedragen.

'Heel ernstig'

De angst zit er goed in bij de bewoners. "Ik vind dit heel ernstig. Ik woon hier al dertig jaar. Pas geleden was er ook al een steekpartij voor dat huis. Je vraagt je toch wel af: wonen we hier nog wel veilig", aldus een bezorgde bewoonster. Anderen denken dat de branden hebben te maken met de handel in drugs.

Onfortuinlijk is de eigenaar van één van de twee andere auto's die bij toeval ernaast stond en volledig uitbrandde. Ze had de auto pas een half jaar. "Ik kwam er vanmorgen achter, ik werd gebeld door een vriend van me. Mijn spaargeld zit erin. Echt balen!"

Twee naar ziekenhuis

Meerdere bewoners moesten tijdens de hevige brand hun huis verlaten, omdat de vlammen konden overslaan op de woonhuizen. Twee bewoners werden met ademhalingsproblemen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie sluit brandstichting zeker niet uit. Forensische experts hebben zondagmiddag onderzoek gedaan.