Woningen Hoofddorp ontruimd vanwege brandende auto's: twee gewonden

HOOFDDORP - Meerdere bewoners van het Savelsbos in Hoofddorp zijn vannacht uit hun woningen gehaald omdat er voor hun huizenblok een grote brand woedde. Twee personen raakten gewond, vier geparkeerde auto's gingen in vlammen op.

Een voorbijganger ontdekte de autobranden rond 3.15 uur en seinde de hulpdiensten in. Vanwege de hevige rookontwikkeling ontruimde de brandweer enkele woningen en bluste het vuur. Behalve de vier uitgebrande exemplaren, liepen ook enkele auto's naast de vlammenzee schade op.

Ambulancepersoneel controleerde de bewoners op rookinhalatie, waarna twee van hen voor behandeling werden doorgestuurd naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de branden. Wie getuige is geweest of meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op 0900-8844.