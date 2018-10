Deel dit artikel:













Wintertijd en gunstige wind: dit is waarom het vanochtend druk was op Schiphol Foto: NH Nieuws / Twitter: Martijn van Dalen

SCHIPHOL - Het was vanochtend vroeg weer even heel druk bij de paspoortcontrole op Schiphol. Via sociale media klaagden reizigers die net aangekomen waren over de lange rijen bij de Koninklijke Marechaussee. Volgens Schiphol kan het een samenloop van omstandigheden zijn: veel vluchten die tegelijk aankwamen, de net ingetreden wintertijd en een tekort aan personeel.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet Uit het vluchtschema van Schiphol valt op te maken dat er vanochtend zeker 25 intercontintale vluchten binnen tussen 5.15 uur en en 6.45 uur zijn aangekomen, precies de periode dat boze twitteraars hun ongenoegen begonnen te uiten over de drukte. Al die vluchten kwamen vóór schema aan op Schiphol. Drukte

Veel van die vluchten kwamen uit de Verendigde Staten en vertrokken toen onze klok nog op de zomertijd stond en een gunstige wind mee hadden. Tel daarbij op dat dit allemaal grote vliegtuigen zijn met per toestel 250 tot ruim 400 zitplaatsen. Resultaat: het was even erg druk bij de paspoortcontrole van de Marechaussee. Lees ook: Groot, groter, grootst: Schiphol ziet de vliegtuigen groeien Het is bekend dat de Koninklijke Marechaussee een personeelstekort heeft en pas volgend jaar op volle sterkte kan zijn. De laatste van in totaal 417 nieuwe militairen zullen dan gefaseerd instromen. Als er dan onverwachts 25 volle Boeings en Airbussen op Schiphol nagenoeg tegelijk aankomen, kan het zo zijn dat het geduld van de reizigers even op de proef zal moeten worden gesteld. Het zal voorlopig niet de laatste keer zijn geweest. 💬 Whatsapp ons!

