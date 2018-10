Deel dit artikel:













Politie redt hert uit benarde situatie Foto: Politie Schagen

SINT MAARTEN - Een hert heeft zichzelf gisteren op de Breelandsweg in Sint Maarten flink in de nesten gewerkt. Het dier was vast komen te zitten tussen de spijlen van een hek. De politie heeft het arme beestje uit zijn benarde positie bevrijd.

Een voorbijganger merkte het hertje op, dat helemaal klem zat. Een veearts kwam langs om mee te helpen met de reddingsactie. Lees ook: Burlende bokken en hitsige hindes in de duinen: "Ze zijn wel een beetje laat dit jaar" De ogen van het hertje werden afgeschermd. Zo kon het rustig worden. De politie wist de spijlen te buigen en zo kon het hertje worden bevrijd. Met een pijnstiller op, ging het hertje na de reddingsactie snel weer de wijde wereld in. De politie Schagen schrijft op Facebook dat ze het hertje de komende tijd in de gaten blijven houden, tot het weer helemaal gezond is.