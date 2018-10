Burlende bokken en hitsige hindes in de duinen: "Ze zijn wel een beetje laat dit jaar"

ZANDVOORT - Wie deze dagen door de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft gewandeld, moet het zijn opgevallen: het geluid van burlende herten. De grote paringsdans is begonnen, al is dat wat later dan andere jaren.

En wie kan ons beter over deze dans inwijden dan Willem van der Sloot, de man die alles over de herten in en rond Zandvoort weet?

Burlen en mauwen

Op verzoek van NH Nieuws gaat de 'hertenfluisteraar' mee de duinen in, want anders was hij niet gegaan. "Ik laat ze in deze periode liever met rust, jij wilt toch ook geen pottenkijkers als je met je vrouw in bed ligt?"

Lees ook: Safari in Zandvoort: op zoek naar burlende herten

De mannetjes burlen, de vrouwtjes mauwen. Willem vertelt dat het paringsritueel dit jaar wat later is begonnen dan gebruikelijk. "Het zal waarschijnlijk wel door de warmte komen."

De dans duurt een paar weken. De bokken doen er alles aan om de vrouwtjes, de hindes, te imponeren. Ze burlen en vechten met elkaar, en uiteindelijk heeft de sterkste bok heeft de vrouwtjes voor het uitkiezen.

Natuurbrug

Maar Willem laat even verderop, bij een natuurbrug, zien dat het niet voor alle bokken feest is deze dagen. Een paar treurig ogende bokken hangt wat rond bij een groot gesloten hek op het midden van de brug. "Dat zijn bokken die oorspronkelijk uit de Waterleidingduinen komen, maar nu niet naar de vrouwtjes kunnen, omdat dat hek er staat."

Lees ook: Kinderen verzoeken koning om gratie voor herten Waterleidingduinen

Het hek is daar neergezet om te voorkomen dat herten uit de Waterleidingen naar het duingebied van PWN overlopen. En dat kan de komende dagen desastreuze gevolgen hebben, vreest Willem.

'Hek van de dam'

"Ze springen straks misschien een over een ander lager hek om toch bij de hindes te komen en kunnen dan op weg terechtkomen", schetst Van der Sloot een doemscenario. "Een groep damherten tussen dat drukke verkeer, dat is vragen om ongelukken. Dan is het hek van de dam. Dat hek moet open."