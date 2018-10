Snoei na verlies tegen Sparta: "Hij had hem gewoon op de stip moeten leggen"

VELSEN-ZUID - Telstar verloor vrijdagavond met 3-2 van Sparta dat daarmee de eerste periode pakte. Bij een 2-2 stand leek Royston Drenthe een overtreding te maken op Terell Ondaan in de zestien, maar scheidsrechter Mulder vond van niet.

"Ondaan werd uitgefloten door het publiek omdat hij toneel zou spelen, maar het bewijs is er. Hij heeft een grote scheur in zijn neus. Hij is vol geraakt binnen de zestien en dan moet je hem gewoon op de stip leggen, maar de scheidsrechter was ook op. Hij stond er veel te ver vanaf", aldus trainer Mike Snoei.

Volgende week zondag speelt Telstar thuis tegen Go Ahead Eagles.