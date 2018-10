Telstar verliest tegen periodekampioen Sparta

ROTTERDAM - Telstar heeft in een doelpuntrijke wedstrijd verloren van Sparta, dat daarmee de periodetitel pakte. De Velsenaren kwamen terug van een 2-0 achterstand, maar tien minuten voor tijd maakte invaller Halil Dervişoğlu de winnende voor de Rotterdammers: 3-2.

De Velsenaren troffen met Sparta een extreem gemotiveerde tegenstander; winst voor de Rotterdammers betekende winst van de eerste periode en een plek in de play-offs voor promotie.

Jeroen Houwen brak maandag zijn neus en kon daarom niet keepen. Zijn vervanger was Wesley Zonneveld. Trainer Mike Snoei had ook geen beschikking over Shaquill Sno en Kyle Scott.

Slecht begin Telstar

In het volle Kasteel begon Telstar wat zenuwachtig en nam Sparta het initiatief. Royston Drenthe onderschepte de bal bijna van Jasper van Heertum op een gevaarlijke positie. Na twaalf minuten dacht Lars Veldwijk voor het eerst te kunnen scoren voor de Rotterdammers. De bal van Janne Saksela kwam hard voor van de rechterkant, de aanvaller kwam net tekort.

De supporters van Sparta hoefden niet lang te wachten op het eerste doelpunt. Lars Veldwijk kopte een corner van de rechterkant hard achter doelman Zonneveld, die ver zijn doel uitkwam en tot zijn verbijstering de bal in het net zag gaan.

Alleen een ezel...

Twee minuten later was het opnieuw raak, opnieuw vanuit een corner van de rechterkant. De verdedigers van de Witte Leeuwen stonden opnieuw te slapen en Zonneveld, die dit keer was blijven staan, kon voor de tweede keer de kopbal van Veldwijk uit het net vissen. "Dat mag ons niet gebeuren. Hun beste kopper, Lars Veldwijk notabene uit twee dode spelmomenten. Dan gaat er iets fout", baalde trainer Mike Snoei na afloop.

De frustaties liepen op bij Telstar. Toine van Huizen kwam vlak voor rust hard in op Saksela en ontsnapte aan een kaart.

Telstar doet wat terug

Geheel tegen de verhoudingen in kwam de uitploeg acht minuten na rust weer terug in de wedstrijd. Na een mooie aanval kwam de bal met een gelukje voor de voeten van Terell Ondaan. Die hoefde geen twee keer na te denken en knalde de bal achter Roy Kortsmit.

De Velsenaren kregen nieuwe hoop, maar Sparta had een periodetitel om voor te spelen. Dat hielp de Rotterdammers niet: Telstar kwam helemaal terug door gelijk te maken. De bal werd tot twee keer toe niet goed weggewerkt door de Rotterdamse verdediging. Uiteindelijk wist Dylan Mertens wel raad met een goed voorgezette bal.

Trainer Mike Snoei was eveneens ontvreden over het feit dat Terell Ondaan geen penalty kreeg bij een 2-2 stand. In een duel met Royston Drenthe leek de Spartaan een overteding in de zestien te maken, maar de scheidsrechter vond van niet. "Die kon het ook niet meer belopen, maar Terell heeft gewoon een flinke sneu in zijn neus na die elleboog van Drenthe. Dan moet je hem op de stip leggen", aldus Snoei.

Halil Dervişoğlu verpestte de avond van Telstar door alsnog de winnende goal te maken, tien minuten voor het eindsignaal. De Spartaan kwam vrij voor het doel en kopte in. De redding was fraai, daarna kwam de bal op de lat en uiteindelijk viel de bal er toch in: 3-2.

Sparta miste nog een enorme kans, maar het maakte niets uit voor de ploeg. De Rotterdammers werden periodekampioen door de late goal en feestten er vrolijk op los.

Opstelling Sparta Rotterdam: Kortsmit, Saksela, Wuytens, Vriends (Verhaar/16), Auassar, Martis, Rayhi, Harroui, Duarte, Drenthe, Veldwijk

Opstelling Telstar: Zonneveld, Cabral, Van Heertum, Brito, Korpershoek, Springer, Najah, Rosheuvel, Van Huizen, Mertens, Ondaan