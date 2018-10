Radioactieve stof tritium gelekt bij kernreactor Petten

PETTEN - Bij de Hoge Flux Reactor in Petten is vannacht de radioactieve stof tritium gelekt. Dat zegt de burgemeester van Schagen, Marjan van Kampen, tegen NH Nieuws.

De lekkage ontstond tijdens geplande werkzaamheden. Een hoeveelheid water met tritium lekte in een kruipruimte. De lekkage is inmiddels verholpen en de reactor is veilig uitgeschakeld. Volgens exploitant NRG zou er geen gevaar zijn voor de omgeving.

Tritium

De straling van tritium is zwak en kan niet door de huid dringen, zo staat vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De stof kan wel bijdragen aan de stralingsblootstelling van mensen als het wordt ingeademd of ingeslikt.

Daarnaast duurt het lang totdat tritium vervalt. Zo werd er in 2012 ook al een tritiumlek ontdekt bij de reactor. De stof sijpelde het grondwater van Petten in en het duurde vijf jaar totdat het water was gesaneerd.

Verder meldt het RIVM dat na 12 jaar nog altijd de helft van de originele hoeveelheid tritium overblijft.

Bij de reactor hebben de afgelopen vijf jaar meerdere incidenten plaatsgevonden. Zo werd er in 2013 onder meer een fout in de veilgheidsanalyse ontdekt en werden er in 2014 maar liefst negen meldingen gedaan van ongewone activiteiten in de kernreactor.